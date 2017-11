Auf eine Kneipe in Berlin-Friedrichshain ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Ein Radfahrer soll am Sonntagmorgen einen Brandsatz durch die Scheibe der Gaststätte in der Niederbarnimstraße geworfen haben. Allerdings zündete der Brandsatz nicht.

In der Nacht zu Sonntag hat ein Unbekannter in Berlin-Friedrichshain einen Brandsatz in eine Kneipe geworfen. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein Radfahrer gegen zwei Uhr an der Bar in der Niederbarnimstraße vorbei und warf einen Brandsatz durch die Scheibe. Dieser zündete nicht. In der Kneipe sollen sich nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit etwa 30 Personen befunden haben. Verletzt wurde niemand.