Bei einem Wohnhausbrand in Berlin-Gesundbrunnen sind acht Menschen verletzt worden.

In dem Gebäude in der Stettiner Straße hatten nach Angaben der Feuerwehr eine Wohnung und das anliegende Treppenhaus in der Nacht Feuer gefangen. Eine Person wurde mithilfe eines Sprungpolsters gerettet.

15 weitere Bewohner - darunter sieben Kinder - wurden über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Vier Erwachsene und vier Kinder kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.