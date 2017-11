Feuerwehrfahrzeug kollidiert in Lichterfelde mit Linienbus

Erneut ist in Berlin ein Rettungsfahrzeug mit einem Bus kollidiert: Eine Feuerwehr prallte bei einer Einsatzfahrt in Lichterfelde mit einem Bus zusammen, der Busfahrer wurde schwer verletzt. Bei einer ähnlichen Kollision waren am Mittwoch vier Menschen verletzt worden.