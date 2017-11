Audio: Kulturradio | 01.11.2017 | Tomas Fitzel

Auf den Spuren von Stralau - Über Nixen, Fischzüge und die Ferien von Karl Marx

05.11.17 | 12:02 Uhr

Ein neuer Geschichtspfad folgt den Spuren des begehrten Wohngebiets an der Rummelsburger Bucht. Tomas Fitzel ist mitten im Herbststurm in die spannende Lokalhistorie der Halbinsel Stralau eingetaucht.

Sturm über Stralau! Fand man hier vor einigen Jahren noch vor allem Brachflächen neben Industrieruinen, rüttelt jetzt der Wind an den Metalljalousien der vielen Neubauten, die dicht an dicht stehen. "Es gibt einen sehr schönen Ausspruch von Günther de Bruyn: 'Ein Ort ohne Geschichte erschwert das Heimischwerden'", sagt Uwe Nübel, Vorsitzender des Fördervereins Stralauer Dorfkirche.

Heimisch werden sollen die 4.000 überwiegend neu hinzugezogenen Einwohner. 13 mannshohe Geschichtstafeln erzählen daher über Geschichte und Geschichten auf Stralau. Karl Marx verbrachte hier zum Beispiel einen Erholungsurlaub. Daran erinnert ein Sandstein-Relief noch aus DDR-Zeiten. "Hier sieht man eine Gaststätte, Karl Marx diskutiert oder belehrt und dahinter das ist ein Liebespaar und ein Schiff auf der Spree. Zwei Häuser weiter war das wichtige Gasthaus Tübbecke", erklärt Nübel.

Das Karl-Marx-Denkmal auf der Halbinsel Stralau.

Das Gasthaus ist eine Berliner Legende, der Heinrich Zille ebenso wie Theodor Fontane ein literarisches Denkmal setzten. Uwe Nübel erzählt weiter, dass Stralau bis 1940 über 20 Kneipen hatte.

Einst so wild wie das Baumblütenfest

Das Volksfest des Stralauer Fischzugs war einst so beliebt wie heute das Baumblütenfest in Werder. Aber auf Stralau lockt kein einziges Ausflugscafé mehr. Vom Südufer laufen wir zur anderen Seite der Rummelsburger Bucht zur nächsten Tafel. Vor uns ein burgartiger Ziegelsteinkoloss – der ehemalige Palmkernspeicher, so Nübel.

Postkarte aus vergangenen Zeiten: das Volksfest des Stralauer Fischzugs

Die Palmkerne kamen aus "Deutsch-Togo" und aus ihnen machte man Margarine. Schon sind wir inmitten der deutschen Kolonialgeschichte. Die Infotafel informiert über die Ausbeutung der afrikanischen Arbeiter auf den Plantagen. Gegenüber sieht man die Skulptur einer Nixe, die von einer Sage erzählt. "Die Nixe vom Rummelsburger See wurde von einem Fischerjungen geliebt, und sie hat gesagt: Um zwölf muss ich wieder in den Rummelsburger See. Und da hat er die Uhr um eine Stunde zurückgestellt."

Palmkernöl für Margarine: der alte Speicher auf der Halbinsel Stralau

Es endete tragisch – wie kann es anders sein. Wir gehen weiter entlang der Rummelsburger Bucht und kommen an der mehr als 100 Jahre alten Hansa-Werft vorbei, die heute noch Boote baut. hier habe die Stern- und Kreisschifffahrt ihren Ursprung auf Stralau, sagt Nübel.

Romantisches Stelldichein auf der Liebesinsel

Dann umrunden wir die Spitze am Schwanenberg, an dem nichts an einen Berg erinnert – außer den Biberburgen auf der kleinen Insel gegenüber: "Stralau hat natürlich noch etwas besonders, wie Sie hier lesen: die Liebesinsel." Da sie nur mit dem Ruderboot erreichbar war, trafen sich hier unter den Bäumen verborgen gern Liebespaare zum heimlich-romantischen Stelldichein.

"Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Highlight: der ehemalige Eingang für die Straßenbahn, die erste Untergrundbahn Berlins, die von Stralau nach Treptow führte." Heute ist nur noch ein begrünter Mittelstreifen zu sehen, wo die Tunnelbahn eingefahren ist, beschreibt Nübel. Und dieser sollte zur großen Gewerbeausstellung im Treptower Park 1896 eingeweiht werden. Der Eingang ist aber nicht fertig geworden, sondern erst drei Jahre später – also viel zu spät.

Von dem Eingang zur Tunnelbahn ist nichts mehr zu sehen. Nur diese Postkarte zeigt, wie es früher mal war.

"Im zweiten Weltkrieg hat er traurige Berühmtheit erlangt, weil er Luftschutzraum für die Zwangsarbeiter und Juden auf Stralau war, die nicht in die Luftschutzkeller durften", so Nübel. Wir haben unser Endziel erreicht: die Stralauer Dorfkirche. "Wenn Sie hier stehen, was sehen Sie? Der Kirchturm ist schief! Fünf Grad, der ist schiefer als der schiefe Turm zu Pisa."

Schiefer als der Turm von Pisa: die Stralauer Dorfkirche

Die Stralauer Dorfkirche wurde zusammen mit der Nikolaikirche erbaut und ist somit eine der ältesten in Berlin. Uwe Nübel kann viel über sie erzählen, etwa über ihre außerordentlichen Kragsteine aus Ton, auf denen das Gewölbe aufsitzt oder die beiden mittelalterlichen Glasfenster. "Da gibt es noch schöne Geschichten, aber jetzt reicht's", sagt Nübel. Denn: In der Kirche gibt es eine kleine Dauerausstellung. Fehlt nur noch ein schönes Ausflugscafé.