rbb Video: rbb aktuell | 24.11.2017 | Bild: rbb

Geständnis nach 24 Jahren - 14-Jährige vergewaltigt - Mann muss ins Gefängnis

24.11.17 | 16:13 Uhr

Über 24 Jahre ist es her, dass drei Männer in einer Gartenlaube in Köpenick eine 14-Jährige vergewaltigten. Zwei von ihnen konnten bereits früher verurteilt werden. Am Freitag nun legte der dritte ein Geständnis ab, jetzt verurteilte ihn das Landgericht.



Rund 24 Jahre nach der Vergewaltigung eines damals 14-jährigen Mädchens in einer Gartenlaube in Berlin-Köpenick ist der dritte Täter verurteilt worden. Das Landgericht verhängte drei Jahre und sieben Monate Gefängnis gegen den 47-jährigen Mann. Die Tat sei "extrem gravierend und verabscheuungswürdig", hieß es am Freitag im Urteil. Der Angeklagte hatte zuvor gestanden und um Vergebung für die "unmenschliche Tat" gebeten.

Zu der Tat sei es nach massivem Alkoholkonsum gekommen, sagte der heute 47-Jährige am Freitag vor dem Berlin Landgericht. Die heute 38 Jahre alte Frau war als Nebenklägerin nicht persönlich zum Prozess erschienen.

Mutmaßlicher Täter hinterließ DNA-Spuren in Paris

Der aus Rumänien stammende Mann war laut Anklage im Juli 1993 mit zwei Landsleuten in einer Kleingartenanlage in Berlin-Treptow auf Einbruchstour, als sie der Schülerin und ihrem 15-jährigen Freund begegneten. Das junge Paar habe mit Erlaubnis der Eltern in einer Laube übernachtet. Die drei Einbrecher hätten sich spontan entschlossen, die erkennbar Minderjährige zu vergewaltigen, heißt es in der Anklage.



Sichergestellte DNA-Spuren führten zwei Jahre nach der Tat zu einem ersten Prozess. Der damalige Angeklagte erhielt fünf Jahre Haft. 2008 wurde ein zweiter Täter zu einer Jugendstrafe von knapp drei Jahren verurteilt.



Zu Ermittlungen gegen den dritten Mann kam es unerwartet: Ihm war nach einem Diebstahl 2014 in Paris eine DNA-Probe entnommen worden, die dann Hinweis gab. Im Mai 2017 war der mutmaßliche Vergewaltiger in Dänemark verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert worden.



Sendung: Inforadio, 24.11.2017, 13.40 Uhr