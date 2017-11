Wegen eines Wasserrohrbruchs stehen mehrere Straßen in Berlin-Lichtenberg unter Wasser, darunter die Frankfurter Allee. Ein Pkw ist komplett abgesackt. Auch sonst gibt es zahlreiche Einschränkungen im Verkehr.

In Berlin-Lichtenberg sorgt ein Wasserrohrbruch zur Zeit für erhebliche Probleme rund um die Frankfurter Allee.



Etliche Straßen in der Nähe des Stasi-Museums sind überflutet. Auch die Frankfurter Allee selbst ist überschwemmt. Sie ist zwischen Rosenfelder und Hubertusstraße voll gesperrt. Auch der Tunnel Alt-Friedrichsfelde ist nicht passierbar. Es staut sich stadteinwärts.



In der Fanninger Straße, wo sich der Rohrbruch ereignete, ist ein Teil der Straßendecke abgesackt. Dabei ist auch ein Auto nach unten gezogen worden und im Wasser versunken. Die Berliner Feuerwehr ist mit 14 Kräften vor Ort.