Gleich elf Fahrzeuge soll ein 26-jähriger Mann in der Nacht zu Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenrade beschädigt haben.



Nach Polizeiangaben war der Mann betrunken und habe außerdem keinen Führerschein, war aber mit seinem Auto in der Groß-Ziethener Straße in Richtung Lichtenrader Damm unterwegs. Gegen 2.15 Uhr soll er in der Sodenstraße die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geschleudert sein.