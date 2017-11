Razzien in Wedding und Moabit

Bei einem Großeinsatz im Rockermilieu hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei fünf Verdächtige wegen Drogenhandels festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurden sieben Adressen in den Stadtteilen Moabit und Wedding in Berlin-Mitte durchsucht. Dabei seien 1,3 Kilogramm Kokain sowie rund zwölf Kilogramm Haschisch und Marihuana beschlagnahmt worden.