Bundespolizist schießt Mann am Hauptbahnhof an

In der Nacht zu Samstag

Vor dem Hauptbahnhof in Berlin ist in der Nacht zu Samstag ein 44-Jähriger Mann von einem Bundespolizisten angeschossen worden. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Samstag sagte, wurde der 44-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Der Vorfall habe sich gegen 2.30 Uhr auf der Südseite des Bahnhofsgebäudes, in der Ella-Trebe-Straße, zugetragen, sagte der Sprecher. Die Einzelheiten seien noch unklar; auch, warum der Polizist geschossen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Wie in solchen Fällen üblich, habe die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Dabei sollen sowohl der 44-Jährige als auch der Bundespolizist befragt werden.