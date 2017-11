Ein Radfahrer ist in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der 32-Jährige hatte am Donnerstagabend an einer Kreuzung in der Mohrenstraße gehalten, um anderen Fahrzeugen die Vorfahrt zu gewähren, so die Polizei. Ein von hinten kommender 65-jähriger Autofahrer wollte nach rechts abbiegen und erfasste den Radfahrer mit seinem Auto.

Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb mit schweren Kopfverletzungen auf der anderen Straßenseite liegen.