In Berlin-Reinickendorf ist am späten Freitagabend ein Auto auf eine Gruppe von Passanten zugerast, niemand wurde verletzt. Der Fahrer ist flüchtig. Nun hat die Polizei Videoaufnahmen ausgewertet - alles spricht für einen Unfall.

Zeugen hatten sich das Kennzeichen notiert. Ein 35-Jähriger hatte den Wagen gemietet. Die Beamten durchsuchten seine Wohnung in Wedding gegen zwei Uhr morgens und stellten Beweismittel sicher - ohne ihn dort anzutreffen. Es bleibt unklar, ob es sich bei dem Fahrer des Wagens auch um den Mieter gehandelt hat.

Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer des Wagens von der Straße abgekommen sei, weil er einem wendenden Auto ausweichen wollte. Mindestens sieben Menschen konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten. Ein abgestellter Roller wurde durch das Auto erfasst und über den Radweg in die Mitte des Fußwegs geschleudert.

An einer Bushaltestelle im Berliner Bezirk Reinickendorf ist am Freitagabend ein Mietwagen auf Passanten zugefahren, die sich auf dem Gehweg aufgehalten hatten. Verletzt wurde niemand. Die Berliner Polizei geht von einem Unfall mit Fahrerflucht aus, Anzeichen für einen Anschlag gebe es nicht. Dafür hatten Beamte eine Videoaufzeichnung von dem Vorfall ausgewertet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.10 Uhr. Der Mietwagen fuhr an einer Bushaltestelle im Bereich des S- und U-Bahnhofs Wittenau über den Gehweg, wo mehrere Menschen standen. Dann habe er den Erkenntnissen zufolge den Gehweg wieder verlassen wollen, sei einem Lastwagen ausgewichen und habe dabei wohl auch Passanten in Gefahr gebracht, sagte der Berlienr Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Samstag zum Stand der Ermittlungen.

"Wir hatten in der Tat zwischenzeitlich die Befürchtung, dass es sich um einen versuchten Terroranschlag handeln könnte." Dieser Verdacht habe sich mit Blick auf den Verlauf des Vorfalls allerdings nicht erhärtet, sagte Geisel. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.