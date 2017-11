Urteil wegen Missbrauchs von Minderjährigen - Handlungen eines "entgleisten Charakters"

17.11.17 | 16:44 Uhr

Jahrelang trieb sich Alexander G. in sozialen Netzwerken herum und manipulierte elf- bis 14-jährige Mädchen. Drei von ihnen bot er im Darknet als Prostituierte an. Als Grund gab der 36-Jährige eine tief sitzende Obsession an. Am Freitag bekam er sein Urteil. Von Ulf Morling

Vier Jahre muss G. wegen versuchten schweren Missbrauchs, Besitzes von Kinderpornographie und versuchten schweren Menschenhandels in Haft. Bei ihrem Urteil konnte die 13. Jugendkammer des Landgerichts weitgehend dem Geständnis des angeklagten Eventmanagers folgen. Aber auch die Beweislage war erdrückend.



Demnach schlich sich der 36-Jährige jahrelang in das Vertrauen pubertierender Mädchen ein und missbrauchte sie über soziale Netzwerke. Über einen verdeckten Ermittler war man auf den Angeklagten aufmerksam geworden. Tausende Chats per Whatsapp überführten ihn, wie auch die über Instagram verschickten Porno-Selfies und die Aussagen der teilweise schwer traumatisierten Kinder bei der Polizei.

Richterin wirft G. besonders Rücksichtslosigkeit vor

Die Vorsitzende Richterin Regina Alex sprach im Urteil davon, dass der Fall ungewöhnlich sei, denn bis auf ein Treffen des Angeklagten mit einem seiner Opfer sei alles nur auf verschiedendsten Chatplattformen im Internet passiert. Keinen einzigen körperlichen Übergriff habe es gegeben. Aber: "Nicht nur das Anfassen ist strafbar, auch die Gedanken und Vorstellungen der Kinder werden durch das Strafrecht geschützt", so die Richterin wörtlich. Ganz besonders rücksichtslos habe sich Alexander G. einer 13-Jährigen gegenüber verhalten. Er hatte sie dazu gebracht, sich mit einem Freier in einem Hotel in Senftenberg zu treffen. Zuvor hatte ihm das Mädchen davon erzählt, dass sie an Armen und Beinen Narben vom Ritzen habe. Das sei egal - solange der Intimbereich nicht von Narben entstellt sei, hatte der Angeklagte sie im Chat beruhigt. "Das Mädchen war psychisch auch vor dem Kontakt zu Ihnen schon am Ende", hieß es im Urteil. Trotzdem habe er sie bestärkt, sich für 380 Euro entjungfern zu lassen. Allerdings traf das Kind im Hotel auf einen verdeckten Ermittler, denn die Polizei war G. auf die Spur gekommen. Allein 3.217 kinderpornographische Dateien wurden in G.s Wohnung auf zwei SD-Speicherkarten gefunden.

"Ich wollte den Badboy spielen"

In seinem Geständnis hatte Alexander G. versucht zu erklären, warum er die Verbrechen an den Kindern begangen hat. Bereits in der Pubertät sei er "viel zu lieb" gewesen. Die Mädchen seines Alters hätten ältere Jungs bevorzugt, immer hätten für seine Klassenkameradinnen die "Badboys" eine größere Anziehungskraft besessen als er. Erst wenn seine Mitschülerinnen dann Probleme mit ihren ersten Freunden hatten, seien sie zu ihm gekommen - aber nur zum Reden. Seit seiner Pubertät sei er wegen dieser Erlebnisse auf Mädchen dieses Alters fixiert. Das hätte auch seine Taten stark beeinflusst: "Ich wollte den Badboy spielen, der ich eigentlich nicht bin." Der große Altersunterschied zu seinen Opfern habe ihn ebenfalls gereizt.

Bis zu sieben Stunden im Chat mit Minderjährigen

Spätestens 2012 hatte G. begonnen, über das Internet Kontakte zu jungen Mädchen zu suchen. Ob im Lagerraum seiner Eventagentur in Mitte oder zu Hause: bis zu sieben Stunden täglich chattete er mit den elf- bis 14-jährigen Kindern. Stets musste er achtgeben, dass seine ebenfalls sehr junge Ex-Freundin, mit der er noch seine Wohnung teilte, keinen Verdacht schöpfte. G. gab sich als 25-jähriger Sven, Ben, Tim oder Ronny aus. Um leichter Zugang zur Intimsphäre seiner Opfer zu finden, spielte der 36-Jährige im Chat auch eine 13jährige Jenny. Im Prozess sagte G. wörtlich: "Wie einfach es ist, junge Mädchen zu täuschen!"

Im Darknet zur Entjungferung angeboten

Ab Mitte 2016 hatte G. im Darknet Mädchen für bis zu 10.000 Euro zur Entjungferung angeboten. Mehrere Männer hatten sich als Interessenten gemeldet, gegen die jetzt ebenfalls ermittelt wird. Er habe in seiner "Obsession festgesteckt" zu erkunden, wie weit die Mädchen wohl gehen würden. "Aber ich habe niemals ernsthaft Interesse gehabt, Geld damit zu verdienen", erklärte G. vor Gericht. Zweimal ließen sich Kinder auf Treffen mit dem Angeklagten ein. Beim ersten Mal sei er mit seinem Auto an dem wartetenden Mädchen vorbeigefahren. Er sei fasziniert davon gewesen, dass sie tatsächlich am Treffpunkt erschienen war. Mit einer 13-Jährigen traf sich G. schließlich bei McDonalds. Wie auch ein weiteres der missbrauchten Kinder, ritzte sich das Mädchen und hatte schon Selbstmordversuche hinter sich. G. sagte über sich und seine Opfer: "Sie sind in Situationen verwickelt worden, die im Kindesalter nichts zu suchen haben. Das waren nicht meine Handlungen sondern die eines entgleisten Charakters!"

Detaillierte Befragung vor Gericht

Die langjährig erfahrene Jugendrichterin Regina Alex hatte im Gerichtssaal stets versucht, die Psyche des Angeklagten und seine Persönlichkeit in ihrer Befragung zu durchleuchten: Richterin: "Warum haben Sie bei den beiden Mädchen, die sich ritzten, weitergemacht?" G.: "Ich weiß es nicht." Richterin: "Was war der Reiz, sich bei dem Treffen mit einer 13-Jährigen zu unterhalten?" G.: "Ich hatte ein Mädchen dieses Alters plötzlich real vor mir, von der ich schon so viele intime Details wusste. Bei dem Treffen war ich aber wieder ich selbst: Ich hatte mein Helfersyndrom und habe sie in den Arm genommen, als sie über ihre Probleme erzählte."

Geständnis und Besuch einer Jugendschutzeinrichtung strafmildernd

Nachdem der Angeklagte aufgrund verdeckter Ermittlungen im Darknet aufgeflogen war, saß er sechs Monate in Untersuchungshaft. Als er sich darüber beschwerte, setzte ihn das Kammergericht wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft kritisierte im Prozess, dass das Kammergericht "die Flucht- und Wiederholungsgefahr des Angeklagten weggewischt" habe. Die Verteidigung des Angeklagten hatte bereits zum Prozessauftakt verkündet, dass Alexander G. den drei Hauptgeschädigten Mädchen jeweils 4.000 Euro Schmerzensgeld überweisen wolle. Dieser "Täter-Opfer-Ausgleich" kam mit zweien der Opfer zustande und mildert zwingend die Strafe. Auch das Geständnis brachte dem Angeklagten einen Strafnachlass, weil die zum Teil schwer traumatisierten Kinder nicht zusätzlich durch Aussagen im Gerichtssaal beeinträchtigt wurden. Darüberhinaus hat der Angeklagte nachweislich bisher drei Beratungsgespräche bei der Beratungsstelle "Kind im Zentrum" geführt und strebt nach eigenen Angaben eine Therapie an.

Strafantritt aus Freiheit

"Ich habe Cyber-Grooming betrieben und in heftiger Art und Weise die Intimsphäre der Mädchen verletzt", sagte Alexander G. im Prozess. Ob diese Sätze wirkliche Reue und Einsicht zeigen, oder lediglich prozesstaktischem Verhalten geschuldet sind, kann nur er selbst wissen. Bei der Verkündung des Urteils brach G. in Schluchzen aus, das sich während der 15-minütigen Begründung noch verstärkte. Da er nicht mehr in Untersuchungshaft sitzt, würde er, bei Rechtskraft des Urteils, aus der Freiheit heraus zum Strafantritt geladen werden. Dann würde auch entschieden werden, ob er seine Strafe im offenen Vollzug verbüßen darf - zum Beispiel, wenn er eine Arbeit nachweisen kann. Sendung: Abendschau, 17.11.2017, 19.30 Uhr