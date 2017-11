Video: 19.11.2017 | rbb|24 | Karo Krämer

Über Züchter und ihre Leidenschaft - Ein Leben für die Taube

19.11.17 | 10:58 Uhr

Sie stehen für Frieden - und für Dreck: Tauben sind gegensätzliche Symbolträger. Während viele einen weiten Bogen um die vermeintlichen "Ratten der Lüfte" machen, begeistern sich mehrere hundert Berliner und Brandenburger für ihre Zucht. Von Karolin Krämer

Wer einen Taubenzüchter nach der Anzahl seiner Tauben fragt, kann lange auf eine konkrete Rückmeldung warten. "Meine Frau meint, zu viele", lautet in diesem Fall Andreas Strauchs Antwort. Seit 40 Jahren hält der Berliner Sanitär- und Heizungsunternehmer Brieftauben - aus Freude daran und aus Tradition. Schon seit Vater züchtete Tauben. Auf seinem Gartengrundstück in Rudow gurrt und flattert es aus drei großen Volieren. Zwischen April und September lässt er seine "Spitzensportler" jedes Wochenende fliegen, um ihre Ausdauer zu trainieren oder sie bei Wettflügen ins Rennen zu schicken, etwa vom rund 400 Kilometer entfernten Oelde aus. "Für mich ist das reines Hobby. Da geht's vielleicht um eine Urkunde und einen Pokal."

Der Taubenverband hat es nicht geschafft, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir im Taubensport Tiere haben, die gesünder sind als jeder Mensch. Andreas Strauch, Taubenzüchter aus Berlin-Rudow

Schneller als der Regio

Mit einem Lkw werden Strauchs Tiere zusammen mit anderen Brieftauben aus dem Umkreis nach Nordrhein-Westfalen transportiert. Über Nacht bleibt der Transporter noch geschlossen, damit sich die Tauben im Dunkeln schon mal orientieren können. Am nächsten Morgen werden die Transporterschotten dann geöffnet, die Tauben fliegen los. Und vier bis fünf Stunden nach diesem Auflass sitzen die Vögel wieder im heimischen Gehege. Eine wirklich große Distanz ist das für eine Brieftaube noch nicht: Bis zu 700 Kilometer Luftlinie können sie an einem Tag zurücklegen. Sie erreichen mit 120 km/h eine Spitzengeschwindigkeit, von der die Regionalbahn nur träumen kann. Ob jede Taube hingegen ihren Weg zurückfindet, ist aus Strauchs Sicht auch ein wenig Glückssache. "Nicht alle sind schlau. Aber die Cleveren kommen in der Regel nach Hause", schmunzelt der Züchter.

Für Andreas Strauch ist die Taubenzucht "reines Hobby"

Früher Hauptstadt der Tauben

Aktuell gibt es in Deutschland 350 Taubenrassen, abstammend von der sogenannten Felsentaube. Das "Taubenbusiness" selbst unterteilt sich in zwei Lager: den Brieftaubensport und die Rassetaubenzucht für Ausstellungszwecke. Was heute als ausgefallenes Hobby einer Randgruppe erscheint, war Anfang des 20. Jahrhunderts Gang und Gäbe: Berlin war die Hochburg der Taubenhaltung. Viele hielten die Tiere auf ihrem Dachboden, in der Nachkriegszeit landete die eine oder andere Taube auch im Kochtopf. Rund 40 Rassetaubenvereine zählte Berlin in den 1930er Jahren, heute sind es fünf. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurde gut die Hälfte des Bestandes zerstört, erholt hat er sich nicht mehr. Dennoch wurden Tauben noch bis in die 1980er Jahre auf den Dachböden von Wohnhäusern und Mietkasernen gezüchtet. Mit dem Mauerfall gingen dann auch viele Vereinsmitglieder. Heute zählen die Brieftauben- und Rassetaubenvereine rund 60 Prozent weniger Mitglieder.

Ist der Ruf erst ruiniert...

Heute ist es vor allem der schlechte Ruf des Krankheitsüberträgers, der die Taube in der Stadt begleitet. Dass seine Sporttauben nichts mit dem ordinären Federvieh und dessen schlechter Reputation zu tun haben - auf diese Klarstellung legt Andreas Strauch großen Wert: "Der Taubenverband hat es nicht geschafft, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir im Taubensport Tiere haben, die gesünder sind als jeder Mensch", erklärt er. Hochwertige Körnermischungen, teilweise aus Polen importiert, stellen die Nahrungsgrundlage seiner Sportler dar. "Das ist alles Lebensmittelqualität, was wir hier verfüttern. Sie könnten sich genauso gut den Futtersack nehmen und eine Gemüsesuppe kochen", versichert er.

Hinzu kommen die Auflagen zur Impfung der Tiere. "Tauben sind weder Träger noch Wirte der Vogelgrippe. Dennoch müssen wir sie alle impfen." Auch in Sachen Tierschutz müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden. Laut der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz muss etwa der Schlag den Tauben einen "adäquaten Lebensraum mit geeigneten Nistplätzen bieten". Zum Transport sind nur Spezialfahrzeuge mit Trinkanlagen erlaubt, der Fahrer muss eine gültige Lizenz für den Tiertransport besitzen. Dennoch steht der Flugsport in der Kritik, weiß Andreas Strauch: "Tierschützer können uns nicht leiden."

Neues Auto oder neue Brieftaube

Doch nicht nur das Hegen und Pflegen ist im Brieftaubensport eine zeit- und kostenintensive Angelegenheit. So kann der Wert eines Täubchens durchaus in die Preiskategorie eines nagelneuen Mittelklassewagens gelangen: "Von geschenkt bis zu 25.000 Euro ist in Deutschland alles dabei", erklärt Andreas Strauch. International wird sogar noch höher gepokert: Erst im August erstand der chinesische Taubensammler Xing Wei die teuerste Täubin aller Zeiten, eine sogenannte "Ass-Taube". Ganze 400.000 Euro hat er dem belgischen Profitaubenzüchter Willy Daniëls dafür auf den Tisch gelegt.

Von der Voliere in den Kochtopf?

Nach fünf bis sieben Jahren ist Schluss mit den Wettflügen, auch wenn die Taube theoretisch dann noch rund zehn Jahre Lebenszeit vor sich hat. Bei Andreas Strauch kommen die Tiere nach ihrer Sportlerzeit in der Regel in die Zucht. "Oder man behält sie, weil man sie mag", fügt er hinzu. Einen Tauben-Gnadenhof hat er dennoch nicht. "Sonst würde es hier aus allen Nähten platzen." Und so ein Täubchen als Sonntagsbraten? "Sie schmecken schon gut, auch wenn ich nicht so ein Knabbermensch bin. Außerdem sagt meine Frau immer: 'Alles, was hier auf dem Grundstück lebt, darf nicht gegessen werden'." Das scheint auch für den Kater zu gelten, der leise um die Volieren tigert.

Mit Zwölf bekam Edmund Dorn sein erstes Taubenpaar geschenkt

Gentrifizierung gilt auch für Tauben

Rund 300 Brieftaubenzüchter sind derzeit in Berlin und Brandenburg aktiv. Von den insgesamt zwölf Brieftaubenvereinen beider Länder liegt nur einer in der Hauptstadtregion. "Das wurde alles rausgedrängt. Wir wohnen hier am Stadtrand, da geht das noch. Aber die Kleingartenkolonien zum Beispiel erlauben heutzutage keine Tierhaltung mehr", erzählt Strauch. Ein weiteres Problem sieht er in der Überalterung im Verein: "Das Hobby wird mehr zum Profitum. Die jungen Leute trainieren die Tauben mehr, und dagegen haben die Älteren eh keine Chance. Der Mensch will immer gewinnen und wenn er weiß, dass er das nicht kann, dann spart er sich das Geld." Wer Tauben halten will, braucht also vor allem Zeit, Geld, Platz – und viel Leidenschaft.

Ich sage immer zu meiner Frau, es sind nicht viele. Edmund Dorn , Taubenzüchter aus Berlin-Heiligensee

"Berliner Langlatschige" statt Spielzeugeisenbahn

Auch für den ehemaligen Schweißer Edmund Dorn war als Kind schon klar: Er möchte Tauben halten. Die teure Spielzeugeisenbahn von Onkel Otto wird verschmäht, der Wille des Vaters, Fußballspieler zu werden, rigoros abgelehnt. Seine Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Mit Zwölf bekommt er sein erstes Taubenpaar, das ihm schon kurz darauf entwischt. Zwei Jahre später klaut er sich bei Mutter, Vater und Onkel 15 Mark für ein neues Paar zusammen, geht zur Taubenbörse und ersteht den Grundstein für seine Zucht. Mit 16 Jahren bürgt der Vater für seinen Eintritt in Berlins ältesten Taubenzüchterverein, "Wedding 1891", dem Edmund Dorn heute vorsitzt. Weil man den jungen Neuzugang nicht ernstnimmt, gründet er kurzerhand eine eigene Jugendgruppe, die Ende der 1950er Jahre den Taubenzüchternachwuchs aller Berliner Vereine unter einem Dach fasst.

Lebensaufgabe seit 67 Jahren

28 junge Männer zählte Edmund Dorns Jugendgruppe damals. Heute ist das für ihn unvorstellbar. "Man hat sich im Verein um junge Leute gar nicht gekümmert", erklärt Edmund Dorn. "Und viele der alten Mitglieder sind bereits gestorben." Auch hier gibt es also ein Nachwuchsproblem. Seinen Taubenschlag mit "Berliner Langlatschigen" in Heiligensee betreut der 79-Jährige weitestgehend alleine, manchmal unterstützen ihn die Nachbarn. Dorns Frau ist ebenfalls Taubenzüchterin. "Meine Mutter hat sie damals zur Seite genommen und gesagt: 'Pass auf, so und so läuft das mit den Tauben. Stell dich drauf ein'", lächelt er. "Ich wollte ja eigentlich gar nicht heiraten, ich hatte ja meine Tauben." Für ihn sind die Tauben seit 67 Jahren seine Lebensaufgabe - auch wenn er sie nicht zählen kann: "Ich sage immer zu meiner Frau, es sind nicht viele", sagt Edmund Dorn und lächelt.