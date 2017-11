Nach über einem Jahr Bauzeit wird der Tunnel am Berliner Adenauerplatz am Freitagabend vollständig für den Verkehr geöffnet. Er soll gegen 20.00 Uhr wieder befahrbar sein. Zuletzt konnte der Tunnel bereits in eine Fahrtrichtung genutzt werden.

Der Adenauertunnel kreuzt den Kurfürstendamm und verbindet die Stadtteile Charlottenburg und Wilmersdorf. Der Tunnel musste von der Decke bis zum Fahrbahnbelag aufwändig saniert werden. Die Arbeiten haben etwa vier Millionen Euro gekostet, die Kosten trägt das Land Berlin.