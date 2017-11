Am Autobahnkreuz Zehlendorf wird es am Wochenende aller Voraussicht nach wieder zu Behinderungen kommen. Grund sind Arbeiten an der Brücke, die über die Autobahn verläuft. Von Freitag- bis Samstagabend dürfte die Stelle daher zum Nadelöhr werden.

Laut Senatsverwaltung für Verkehr werden Montagearbeiten am Überbau der nördlichen Brücke sowie Reinigungsarbeiten im Baustellenbereich durchgeführt. Darüber hinaus erfolgt eine grundhafte Sanierung der Fahrbahn im Bereich der Baustelle in nördlicher Richtung.

In südlicher Richtung: Von Freitag, den 17.11.2017, 20 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, den 18.11.2017, 5 Uhr.

In nördlicher Richtung: Von Freitag, den 17.11.2017, 22 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, den 18.11.2017, 18 Uhr.



Wie es heißt, wird der Verkehr während dieser Zeit über die parallel verlaufenden Verteilerfahrbahnen in Höhe der Ein- und Ausfahrten an der Baustelle vorbei geleitet. In jeder Richtung steht dann jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. An den Auf- und Abfahrten kommt es zu veränderten Verkehrsführungen. Diese seien entsprechend ausgeschildert.