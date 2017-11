Berlin-Wilmersdorf - Tod eines 21-Jährigen in der Bundesallee bleibt rätselhaft

07.11.17 | 10:22 Uhr

Warum ist ein 21-Jähriger am Montag in Berlin-Wilmersdorf erstochen worden? Der Polizei ermittelt in alle Richtungen und will derzeit auch noch nicht von einem Raubüberfall sprechen.

Nach dem Tod eines 21-Jährigen in Berlin-Wilmersdorf sind noch immer viele Fragen offen.



Eine Polizeisprecherin sagte am Dienstag, es würden weiter Zeugen befragt. Ob es sich bei der Tat um einen Raubüberfall handelte, werde noch ermittelt.



Beamte hatten den durch Messerstiche schwer verletzten Mann in der Nacht zu Montag entdeckt, nachdem seine Begleiterin um Hilfe gerufen hatte. Der Mann starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort.



Bei der Begleiterin handelt es sich laut Polizei um seine 52-jährige Mutter, die ebenfalls verletzt wurde und weiterhin ärztlich behandelt wird.

Begleiterin wollte Einnahmen wegbringen

Ersten Informationen zufolge wurden die beiden angegriffen, während die Frau Einnahmen wegbringen wollte. Ob die Tat damit im Zusammenhang steht, ist aber völlig unklar. Die Polizei will sich zu weiteren Details derzeit nicht äußern.



Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz an der Bundesallee nahe des U-Bahnhofs Güntzelstraße. Ein Anwohner hatte am Sonntag gegen 22:45 Uhr die Polizei gerufen, nachdem er die Hilferufe der Frau gehört und den auf dem Boden liegenden Mann gesehen hatte. Die Beamten konzentrierten sich zunächst auf die Suche nach weiteren Zeugen in den umliegenden Wohnhäusern.

