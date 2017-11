Zweite Nacht in Folge - Wieder hat es in einem Haus in Berlin-Buch gebrannt

17.11.17 | 11:53

In der zweiten Nacht in Folge hat es in der Bruno-Apitz-Straße in Berlin-Buch im Bezirk Pankow gebrannt.

Am Donnerstagabend haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus gleich an mehreren Stellen im Keller ein Feuer gelegt. Eine 82 Jahre alte Bewohnerin kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Anwohner hatten starke Rauchschwaden bemerkt, die Feuerwehr löschte den Brand. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt das Landeskriminalamt wegen schwerer Brandstiftung.

Brand bereits in der Nacht zuvor

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatte es in einem Kellerverschlag in einem benachbarten Hochhaus in der selben Straße gebrannt. Dort hatten ebenfalls Teile eines Kellerverschlages in dem elfgeschossigen Gebäude Feuer gefangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mieter wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrkräfte konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Ob es einen Zusammenhang gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Vermutete Brandstiftung auch in Velten

Erst Anfang der Woche hatte es auch im Norden Berlins in Velten (Oberhavel) in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, wobei zwei Menschen verletzt wurden und 80 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Dort gingen die Einsatzkräfte ebenfalls von Brandstiftung aus.