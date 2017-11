Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Handynummer, es klingelt und der Anrufer will mit Lothar Matthäus reden. So ergeht es einem Berliner seit über einem Jahr: Er ist unfreiwillig zum Sekretär der Fußball-Legende geworden und hat seinen Spaß damit.

Ein 29-jähriger Berliner hat per Zufall die alte Handynummer von Ex-Fußballprofi Lothar Matthäus geerbt. Tom Parol hat die Telefonnummer zwar schon seit 18 Monaten, aber nach wie vor rufen ihn Menschen an, die Lothar Matthäus sprechen wollen, wie er dem Portal "Sportbuzzer" berichtet.

Abgemeldete Handynummern werden von den Anbietern zunächst gesperrt - in der Regel jedoch nur bis zu sechs Monate. Danach werden sie wieder vergeben. Wer verhindern möchte, dass seine Telefonnummer von einem Unbekannten weitergenutzt wird, sollte eine Rufnummernmitnahme (Portierung) beantragen. Diese kostet 20 bis 30 Euro.

Anfangs waren es noch 100 Anrufe die Woche, jetzt komme er auf 20. Anfangs wusste er gar nicht was los sei, als sich jemand aus der Politik bei ihm gemeldet habe. Als dann aber einer aus der Bayern-Zentrale anrief, wurde ihm klar, dass der Vorbesitzer seiner Nummer nur Lothar Matthäus sein konnte. Bisher meldeten sich bei ihm auch Familienmitglieder, ehemalige Sportler, Funktionäre oder Vereinsmitglieder. Es soll sogar Whatsapp-Nachrichten "von der einen oder anderen Dame" gegeben haben, wie er weiter berichtet.

Trotz der vielen Anrufe ist der 29-Jährige aber nicht genervt. Vielmehr sei es eine Ehre für ihn: "Ich bin Lothars Sekretär, das ist doch lustig." Die Nummer zu wechseln, wäre für ihn ganz einfach, denn seine Mutter arbeitet bei seinem Telefonanbieter. Das will er aber nicht.

Mittlerweile reicht es, wenn er sagt: "Ich bin nicht mehr der Lothar." Dann bekomme er ein Lachsmiley oder Daumen-hoch-Smiley zurück. "Hin und wieder entwickeln sich aber auch witzige und fetzige Gespräche", so Parol. So habe ihn einmal ein Schweizer Uhrenhändler angerufen, mit dem er fast eine Stunde angeregt telefoniert hat. Als sein Gesprächspartner ihm eine Uhr zum Verkauf anbieten wollte, entgegnete er, dass er sich eine Uhr in der Preislage nicht leisten könne.