"Mein Sohn könnte noch leben", hatte die Mutter des getöteten Ö. bereits zum Prozessauftakt vor drei Jahren gesagt. Schon damals war bekannt, dass Ö. im Fadenkreuz der Hells Angels gewesen war. Vor einer Diskothek am Alex hatte Ö. im Streit zwei Rocker mit Messerstichen verletzt. Die Rache dafür: Tahir Ö. wurde in einem Reinickendorfer Wettbüro erschossen – acht Schüsse fielen, sechs trafen.

Kurz nach dem Vorfall an der Diskothek am Alex hatte das LKA mindestens vier Hinweise von Vertrauenspersonen bekommen: Ö. sei hoch gefährdet. Ein Hinweis, der dem rbb vorliegt, wurde am 29. Oktober 2013 in einem Bericht des LKA, Abteilung 651, festgehalten: Eine V-Person berichte, dass wegen der Auseinandersetzung am Alex nunmehr Tahir Ö. und zwei weitere Männer "im Auftrag des Kadir P. ermordet werden sollen".

Erst knapp drei Wochen später wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen eines möglichen Mordauftrages. Unter anderem das Telefon von Rockerboss Kadir P. wurde abgehört. Ermittlungsführerin in Sachen "Mordauftrag" war laut Justiz LKA-Beamtin Carolin G., die jetzt vor Gericht ihre Aussage als Zeugin in dem Mordfall verweigert.