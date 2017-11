Marzahn-Hellersdorf ist der Spitzenreiter der Berliner Bezirke bei der Hundesteuer. Im vergangenen Jahr zahlten die Hundehalter dort über 1.144.000 Euro ans Finanzamt, wie aus der Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage der FDP hervorgeht.

In Steglitz-Zehlendorf wurden 1.123.000 Euro eingenommen. In den Bezirken Mitte hingegen nur 650.000 und in Friedrichshain-Kreuzberg 441.000 Euro.