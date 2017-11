Vor vier Jahren gab es eine Serie von Betrügereien beim Online-Banking. Jetzt steht ein mutmaßliches Mitglied der Bande, die dafür verantwortlich sein soll, vor Gericht. Er gestand, er sei Teil der Gruppe gewesen. Er habe gewusst, dass im Hintergrund Hacker fremde Konten angegriffen und Zugangsdaten gestohlen hätten, erklärte der 38-Jährige am Donnerstag zu Prozessbeginn.

Die international agierende Gruppierung hatte Ermittlungen zufolge Geld von fremden Konten zunächst auf andere Konten überwiesen. Für die Eröffnung dieser Konten seien so genannte Finanzagenten angeworben worden, die die Girokonten gegen Entgelt zur "Zwischenlagerung" der Beute zur Verfügung stellten. Das Geld sei dann in bar abgehoben worden.

Die Hintermänner seien bislang unbekannt, heißt es in der Anklage. Der Angeklagte sagte, er sei von April bis November 2013 für die Bande aktiv geworden. Er habe in Berlin unter anderem Finanzagenten angeworben und Dokumente für die Eröffnung von Konten beschafft. Die Anweisungen habe er von einem Mittelsmann erhalten, mit dem er sich stets auf einem Parkplatz getroffen habe. Er habe damals auf dem Bau gearbeitet und sei unregelmäßig bezahlt worden. "Weil ich knapp bei Kasse war, machte ich mit." Der Prozess wird am 5. Dezember fortgesetzt.

Sendung: Abendschau, 30.11.2017