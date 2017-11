Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag mit seinem Wagen rückwärts durch die Schiebetür einer Tankstelle in Spremberg (Spree-Neiße) gefahren.



Wie die Polizei mitteilte, wurde in einem Notruf zunächst vermutet, dass es sich um einen Raubüberfall handeln könnte. Das bestätigte sich aber nicht. Der Mann fuhr wenig später davon.



Eine Fahndung führte dann zu dem Fahrzeug. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-jährige Autofahrer Zigaretten kaufen wollte, dann aber die Bedienelemente des Fahrzeugs verwechselte. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht ein.