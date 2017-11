Der Fahrer des Mietwagens, der am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf auf Fußgänger zugerast war, wird weiter gesucht. Der Mieter des Autos saß mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Steuer, so die Polizei. Der 35-Jährige ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.