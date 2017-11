Eine 72-jährige Fußgängerin ist am Freitagnachmittag in Westend von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 62-jährige Autofahrer beging Unfallflucht und wurde später mit 1,2 Promille Alkoholwert zuhause in Zeuthen aufgegriffen. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, hatte der Mann die Fußgängerin beim Überqueren der Reichsstraße in Richtung Stormstraße mit seinem Skoda-SUV erfasst.

Augenzeugenberichten zufolge soll er zunächst angehalten, dann aber Gas gegeben und die Frau überrollt haben. Die 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es. Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt. Dadurch konnte der Fahrer ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.