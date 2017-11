Stopp für die S1 zwischen 10 und 11 Uhr am Mittwochvormittag: In Berlin-Hermsdorf wird eine Bombe unschädlich gemacht, als Schienenersatzverkehr fahren Busse zwischen Frohnau und Waidmannslust.

In Berlin-Hermsdorf wird am Mittwochvormittag ein Blindgänger entschärft. Die 250-Kilo-Weltkriegsbombe wurde am Dienstag bei Bauarbeiten in der Ulmenstraße entdeckt. Rund um den Fundort wird ein Sperrkreis von 350 Metern eingerichtet, ab 9 Uhr beginnen die Evakuierungen. Wie viele Menschen davon betroffen sind, konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen noch nicht sagen. Die Entschärfung soll gegen 11 Uhr beginnen.



Die S-Bahnlinie 1 wird ab 10 Uhr für etwa eine Stunde unterbrochen. Schon ab 8 Uhr fahren die Züge am S-Bahnhof Hermsdorf ohne Halt durch. Als Schienenersatzverkehr fahren ab 10 Uhr Busse zwischen Frohnau und Waidmannslust im 10-Minuten-Takt. Die Bundesstraße 96 wird gegen 10.30 Uhr für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Zeitgleich wird am Potsdamer Hauptbahnhof ein Blindgänger entschärft. Dafür müssen rund 10.000 Anwohner evakuiert werden.