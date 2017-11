Mit Molotowcocktails hat ein 21-Jähriger vor einem Jahr im brandenburgischen Jüterbog versucht, ein Heim für minderjährige Geflüchtete in Brand zu setzen. Am Donnerstag wurde er verurteilt - sein Fall wird aber weiterhin die Justiz beschäftigen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam kündigte am Freitag an, sie gehe in Revision.