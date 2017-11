Gut anderthalb Monate nach dem Reisebus-Unfall auf der Autobahn 24 in Nordbrandenburg steht das toxikologische Gutachten über den Fahrer fest. Demnach wurden im Blut des 52-Jährigen mehrere Medikamente nachgewiesen. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Dadurch könnte die Fahrtüchtigkeit des Fahrers beeinträchtigt gewesen sein.

Aus dem Gutachten gehe hervor, dass auch bei "bestimmungsmäßigem Gebrauch" die Medikamente "durchaus geeignet" seien, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigt werden könnte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Busfahrer hatte bereits kurz nach dem Unfall eingeräumt, Medikamente genommen zu haben. Für eine rechtliche Bewertung will die Polizei das Gutachten und das Verfahren in Kürze an die Staatsanwaltschaft Neuruppin übergeben.