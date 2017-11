Unbekannte haben in Potsdam-Mittelmark zehn Paletten Babywindeln aus einem polnischen Lkw gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlitzten die Täter am frühen Morgen auf dem Parkplatz Zauche an der Autobahn 9 die Plane des Anhängers auf. Der Lastwagenfahrer bemerkte den Diebstahl und rief die Beamten.

Auf dem Parkplatz wurden fünf weitere Auflieger aufgeschlitzt, jedoch nichts entwendet. Die Polizei kontrollierte nach dem Vorfall in der Umgebung weitere Rast- und Parkplätze der Autobahn 9 in Brandenburg. An zwei Standorten - auf dem Rasthof Fläming West Richtung Leipzig und gegenüberliegend auf der Raststätte Fläming Ost in Richtung Berlin - waren insgesamt fast 20 Planen an Lastwagen aufgeschlitzt. Ladung wurde aber auch hier nicht gestohlen, wie es weiter hieß.

Erst am Freitag hatten unbekannte Täter auf einem Autobahnparkplatz südlich von Brandenburg/Havel 19 Paletten mit Gummischuhen aus einem Laster geklaut.