05.11.17 | 08:45 Uhr

Weiße Tiger und Kamele, Ponys, Clowns, Artisten – dazu Zuckerwatte und Luftballons. Der Familienzirkus William macht Halt in Berlin-Pankow, mit einem zweistündigen Programm. Bettina Rehmann ist beim Besuch überrascht - und entzaubert.

Eine Kollegin brachte die Idee in die Redaktionskonferenz. Sie habe einen Zirkus besucht und gestaunt, dass es so etwas noch gibt - und sich amüsiert. Eine ganze Familie arbeite dort mit, auch die Kleinen. Darüber könnten wir doch mal etwas machen. Also mache ich mich auf zum Circus William, der zurzeit auf dem Gelände des früheren Rangierbahnhofs Pankow an der Granitzstraße gastiert. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Unterwegs sehe ich einen Einradfahrer. Was für eine Einstimmung, denke ich. Dann am S-Bahnhof Pankow: ein Tierschutzplakat vom WWF mit dem Foto eines traurig dreinblickenden Tigers. Circus William, 1889 gegründet, ist ein Tier-und-Menschen-Zirkus. Auch Tiger und Löwen sind dabei. Wie passend. Auf dem Weg zum Zirkusgelände sehe ich: Fast alle Werbeplakate des Zirkus sind beschmiert, "Tierquäler" oder "Qual" steht da. Mit diesen Worten im Kopf komme ich im Zirkus an.

Am Eingang begrüßen mich drei der fünf Geschwister Wille, die den Zirkus in siebter Generation führen: Maria, die heute Weber heißt, Manuel und Markus Wille. Maria muss jetzt, etwa eine Stunde vor der Vorstellung, an die Kasse. Manuel ist zuständig für die Raubkatzen. Ich schaue mich mit ihm zusammen um – und darf überall hin. Die Abendsonne wirft ein schönes Licht auf die Koppel hinter dem Zirkuszelt. Hier sind sie, die Tiger und Löwen, Antilopen und Zebras, Kamele und Pferde.

Infos im Netz circus-william.eu - Circus William Die letzte Vorstellung des Circus William in Berlin-Pankow ist am 5. November, 14 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, für Kinder 10 Euro. Ab dem 16. Dezember gastiert er als Berliner Weihnachtszirkus in Berlin-Hohenschönhausen - mit der berühmten Artistennummer "Todesrad".

"Bei den Tigern war ich Hebamme"

Es gibt mehr Platz und es sind größere Ställe, als ich mir vorgestellt hatte, Manuel beklagt sich dennoch. Das gemietete Gelände sei eigentlich doppelt so groß gewesen, mit mehr Auslauffläche. Aber eine Krötenart sei auf dem Areal entdeckt, ein Schutzzaun errichtet worden. Etwa 100 Tiere reisen mit dem Zirkus, so gut wie alle sind in Gefangenschaft geboren und aufgewachsen. "Bei den Tigern war ich Hebamme", sagt Manuel. Er hat eine enge Bindung zu den Raubtieren. Die muss er wohl auch haben, schließlich steht er in etwa zwei Stunden wieder mit ihnen in der Manege. Tierschützer oder Zirkusgegner machten eigentlich keine Probleme, sagt Manuel, der sich Tierlehrer, nicht "Dompteur" nennt. Nur kosteten die verschmierten Plakate jedes Mal 2.000 bis 3.000 Euro. Jede Woche komme der Amtstierarzt, manchmal unangekündigt. Man habe nichts zu verbergen. Der Zirkus rühmt sich auch im Programmheft damit, dass es den Tieren hier besser gehe als etwa im Zoo. Ich kann eigentlich nicht anders als zustimmen. Hier haben sie wenigstens eine Aufgabe. Kein Tier sieht verwahrlost aus.

Markus Wille, Manuels Bruder, erzählt mir später, für seinen bereits verstorbenen Vater seien die Tiere fast das Wichtigste gewesen. "Wir Kinder waren ihm auch wichtig, aber die Tiere waren immer zuerst dran: vor dem Frühstück und nach der Vorstellung vor dem Abendbrot." Einen Zirkus ohne die Tiere können sich die Geschwister nicht vorstellen. Die Menschen, besonders die Kinder, kämen vor allem auch wegen der Tiere. Am Wochenende seien die 1.200 Plätze im Zelt ausverkauft gewesen - für die meist eher schlecht laufenden Herbstmonate ein guter Erfolg.

"Wenn ich groß bin, werde ich Drahtseil-Artist"

Wir laufen zurück vor das Zelt. Vor Marias Kassenwagen tummeln sich Familien mit kleinen Kindern. Es gibt einen Süßigkeitenstand, eine Würstchenbude und einen riesigen modernen Toilettenwagen. Hier bessert sich Markus' jüngster Sohn Marcello, 10 Jahre alt, das Taschengeld auf, indem er die 50 Cent Gebühr kassiert. Der kleine blonde Junge in Zirkus-Uniform erzählt: "Wenn ich groß bin, werde ich Drahtseil-Artist." Vorerst muss er aber noch in die Schule, wie fünf weitere Kinder, die mit dem Circus William reisen. Marcello muss zwar alle paar Wochen die Schule wechseln, aber Probleme gebe es dabei nicht, sagt Mutter Tanja, die im Eingangsbereich Zuckerwatte verkauft. Die Lernunterlagen werden von Marcellos Stammschule in Brandenburg gestellt, die stellt am Schuljahresende auch das Zeugnis aus. "Die Kinder haben sich nur die ersten paar Male beschwert, wenn sie nach ein paar Wochen wieder gehen mussten", aber dann gewöhnten sie sich daran. Das sei auch bei Marcellos Bruder Deniro (21) und seiner Schwester Georgy (16) so gewesen. Der Große hat mittlerweile die Schule hinter sich, Georgy darf seit der sechsten Klasse online lernen.

Artisten, Raubtiere und das moderne Zirkusleben

Der Circus William gastiert zurzeit in Berlin-Pankow. Rund um das Zirkuszelt befinden sich die Tiergehege, der Fuhrpark und das Kassenhaus.

Der Fuhrpark des Circus William umfasst zahlreiche Trucks, die sowohl die Tiertransporter, als auch die Wohnwagen der Zirkus-Mitarbeiter befördern.

Die Jahrmarktathmosphäre am Kassenstand stimmt die Gäste auf den Zirkusbesuch ein.

Die Zirkusbesucher nehmen vor der Vorstellung die Sitzplätze rund um die Manege ein.

In der Manege überbieten sich die Artisten gegenseitig mit waghalsigen Kunststücken. Diese Fußjongleurin spielt gekonnt den Ball über acht Stufen nach oben in den Korb.

Deniro Willes Meisterstück: Sein Handstand auf dem Schlappseil ohne Netz und doppelten Boden.

Ein Höhepunkt der Zirkusvorstellung: Manuel Wille arbeitet Tigern und Löwen im Käfig in der Manege.

Die Raubtiere erklimmen Podeste und zeigen verschiedene Kunststücke.

Zirkus zum Mitmachen gibt es auch: Nach der Vorstellung dürfen die jungen Gäste die Manege erobern und auf Ponys und Kamelen reiten.

Hinter dem Zirkuszelt befindet sich das relativ weitläufige Gehege der Tiger- mit dem Wahrnhinweis "Vorsicht Lebensgefahr".

Fast alle Tiere beim Circus William sind in Gefangengeschaft geboren und aufgewachsen.

In einem separaten Zelt befinden sich die Gehege der Zirkuspferde. In den Boxen fressen und ruhen die Tiere zwischen den Vorstellungen und Ausläufen.

Manuel Wille führt den Circus William zusammen mit seinen vier Geschwistern. Hier versorgt er die Antilopen im Freiluftgehege.

Tierschützer kritisieren Zirkusbetriebe, die mit Tieren arbeiten. Auch der Circus William wird der Tierquälerei bezichtigt.

Ihre Meldeadresse haben die Willes in Müncheberg in Brandenburg. Die meiste Zeit aber leben sie in modernen Wohnwagen. Den Charme alter Zirkuswagen strahlen die eher nicht mehr aus, dafür gibt es Wohncomfort auf fast 70 Quadratmetern.





























"Wenn wir irgendwo Station machen, dann bringen wir unsere eigene Stadt mit", erzählt Manuel Wille. Die genaue Fahrzeuganzahl hat er nicht im Kopf, aber es sind viele. Lkw, Technikwagen, Toilettenwagen, Stallwagen, die Autos der Artisten und Angestellten müssen immer mit - auch die modernen Wohnwagen mit Überbreite von 2,50 Metern und einer Länge von 16 Metern, die am jeweiligen Standort angekommen auf bis zu fünf Meter ausgefahren werden und nur noch an Strom und Gas angeschlossen werden. "Der Zirkus ist unser Leben", sagt Manuel und es klingt nicht nach einer Floskel. Sein Bruder Markus berichtet mir, Urlaub machten die Familienmitglieder keinen. Es gebe nur die Winterpause in Müncheberg, wo die Familie gemeldet sei. Urlaub seien für ihn auch ein paar freie Tage zwischendrin, wenn der Circus William als Sommerzirkus auf Usedom gastiert, erklärt Markus.