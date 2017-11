36-Jähriger in Phuket vor Gericht

Ein 36-Jähriger aus Lübbenau steht in Phuket vor Gericht, weil er seine thailändische Freundin umgebracht haben soll. Deren Leiche war im Dschungel gefunden worden. Er habe die Frau zwar gewürgt, sie aber nicht töten wollen, räumt der Brandenburger ein.

Ein 36 Jahre alter Deutscher steht auf der thailändischen Badeinsel Phuket vor Gericht, weil er seine thailändische Freundin umgebracht haben soll. Am Montag erklärte er sich dort des Totschlags für schuldig, nicht aber des Mordes. Er habe seine Freundin gewürgt, sie aber nicht töten wollen, sagte der Mann aus Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz). Das widersprach einer früheren Aussage von ihm in einem Polizeiverhör, in dem er sich des Mordes schuldig bekannt hatte.