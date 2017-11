Video: Brandenburg aktuell | 03.11.2017 | Jana Wochnik-Sachtleben

Erneute Brandserie - Drittes Feuer binnen einer Woche im Löwenberger Land

03.11.17 | 20:21 Uhr

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass im Löwenberger Land die Flammen lodern: Nach einer Brandserie im September verzeichnet die Gemeinde in Oberhavel in dieser Woche erneut drei Feuer. Der Täter könnte derselbe sein wie vor ein paar Wochen.



Das Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel ist offenbar erneut von einer Brandserie betroffen. Gegen Mitternacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Liebenberg eine Scheune vom Feuer zerstört. Die Einsatzkräfte ließen sie kontrolliert niederbrennen.



Auf dem Hof in Liebenberg lebt seit drei Jahren niemand mehr. Dies könnte womöglich Brandstifter angelockt haben, so die Polizei. "Es ist von Brandstiftung auszugehen", sagte Polizeisprecher Toralf Reinhardt dem rbb. Den Brandherd habe man bisher nicht ausmachen können. Spuren seien jedoch gesichert worden, so Reinhardt.

10.000 Euro für Hinweise

Es ist bereits der dritte Brand binnen einer Woche im Löwenberger Land. Zuvor waren am 31. Oktober sowie am 1. November in Nassenheide Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute der Region klagten bereits über Erschöpfung, sagte Gemeindebrandmeister André Knaak dem rbb. "Es ist sehr belastend für die Kollegen", so Knaak. Im Löwenberger Land ist es bereits die zweite Brandserie in diesem Jahr. Der oder die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. "Es gilt jetzt zu prüfen, ob es sich dieses Mal um einen Trittbrettfahrer handelt oder ob die Brandstiftungen miteinander im Zusammenhang stehen." Derzeit gebe es keinen konkreten Erkenntnisse. Die Gemeinde Löwenberger Land hat daher bereits eine Summe von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zum Feuerteufel führen könnten.