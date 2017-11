Erneut ist in Berlin ein Rettungsfahrzeug mit einem Bus kollidiert: Eine Feuerwehr prallte bei einer Einsatzfahrt in Lichterfelde mit einem Bus zusammen, der Busfahrer wurde schwer verletzt. Bei einer ähnlichen Kollision waren am Mittwoch vier Menschen verletzt worden.

Bei der Kollision eines BVG-Linienbuses mit einem Feuerwehrauto in Berlin Lichterfelde ist der Busfahrer schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstag mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden und müsse notoperiert werden, sagte eine Sprecherin der Berliner

Verkehrsbetriebe. Zudem seien drei Fahrgäste verletzt.



Nähere Angaben zu dem Unfallgeschehen wurden zunächst nicht gemacht. Unklar also ist bislang die Ursache des Unfalls zwischen dem Bus der Linie M11 und dem Feuerwehrauto auf der Königsberger Straße Ecke Goethestraße. Auch die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben.