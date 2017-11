Agenturchef Jens Grüner betonte, man kläre immer alle Rechte, wo es erforderlich sei. Er räumte ein, in zwei Fällen habe es Unstimmigkeiten mit Rechte-Inhabern gegeben. "Asche auf unser Haupt", so Grüner. "Es ist nicht so, dass wir systematisch abkupfern." Zum Wesen der Kampagne gehöre "user generated content". Das sind etwa Bilder, die Internetnutzer selbst schickten und die im Original so verwendet würden. Von daher ist es laut Grüner falsch, generell von Ideen-Klau zu sprechen.