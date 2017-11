Tot aufgefundene Jugendliche in Cottbus starben an Überdosis

Der Tod zweier 18-jähriger junger Männer in Cottbus hatte im August Rätsel aufgegeben. Die Behörden gingen zunächst von einer Medikamentenvergiftung aus. Jetzt steht fest: Die Jugendlichen starben an einer Rauschgift-Überdosis.

Zwei junge Männer, die Mitte August 2017 in einer Cottbuser Wohnung tot aufgefunden wurden, sind an einer Überdosis Heroin gestorben. In einem Fall war auch noch Ecstasy im Spiel. Das hat ein jetzt vorliegendes toxikologisches Gutachten ergeben, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus am Dienstag mitteilte.

Die beiden 18-Jährigen waren nach Erkenntnissen der Polizei befreundet. Einen gemeinschaftlichen Suizid oder Fremdeinwirken hatte die Polizei frühzeitig ausgeschlossen.