Wir haben ja schon viel gesehen, aber das übertrifft alles: In Duisburg hebelt ein Imbiss international anerkannte Currywurst-Regularien aus. Das geht so nicht.

Heute ist Schimanski tot, die Zechen sind dicht und die Duisburger Kicker wurschteln sich durch den Untergrund der Zweiten Liga. Apropos Wurst, diese Berliner Delikatesse hat man an der Ruhr nun auch zugrunde gerichtet: Ein Imbiss serviert sie am Holzstil, umwickelt mit Pommes. Ein zweifellos dreister Versuch, sich durch Umgehung der allgemeinen Currywurst-Gesetze einen Stern im internationalen "Das kann man doch nicht essen"-Führer zu sichern.

Dort sind mit "Dönerbox mit Pommes", "Tote Oma", "vegane Burger von Attila Hildmann", "Döner außerhalb Berlins" oder "Franzbrötchen außerhalb Hamburgs" noch nicht viele Einträge verzeichnet. Ein Platz für die Duisburger Hasardeure ist daher Pflicht. "Man muss sich heutzutage auch etwas von der Konkurrenz abheben", begründet der Erfinder Marco Peters seinen Frevel. Entdeckergeist liegt in seiner Familie. Sein Opa hat die flexible Hundeleine erfunden, informierte der Gastronom in der "WAZ".

Der findige Wirt Peters wurde vom Gedankenblitz getroffen, als er Menschen auf einem Street-Food-Festival dabei beobachtete, wie sie mit Schokolade überzogene Früchte vertilgten. Da war der Weg zum besteckfreien Wurstexzess nicht mehr weit. "Dann steht man im Stadion und hat in einer Hand Pils und in der anderen Currywurst-Pommes am Stiel. Kein entweder-oder mehr!", frohlockte ein Genießer bei "1Live".

In Berlin können sie über eine solch verstörende Hot-Dog-isierung ihrer höchsten kulturellen Errungenschaft nun auf den Stehtisch hauen, dass es aus der Ketchupflasche nur so spritzt. In einer regnerischen Herbstnacht 1949 hatte die Charlottenburgerin Herta Heuwer die wahrste aller Würste erfunden. "Es goss kleene Kinderköppe, keen Mensch war an meiner Bude. Aus Langeweile rührte ich Gewürze mit Tomatenmark zusammen. Und es schmeckte herrlich", schilderte sie ihre Heldinnentat später.

Jeder Gourmet auf dieser Welt weiß: Ist etwas perfekt, darf man daran nichts mehr ändern. Im Wurstkessel zurechtgemanschtes Schwein, Curry, Chili, Tomatenmark, Paprika, Zucker, Salz. Das Ganze ohne Pelle, gebadet im Fett. Eine helle Schrippe dazu, und fertig ist der Genuss. Pommes Schranke veredelt ihn, aber er ist sich selbst bereits genug.

Fernab Konnopkes gibt es nun ein Fünkchen Hoffnung, dass die hohe Esskultur im Westen noch nicht verloren ist. "Wie soll man das Teil essen ohne auszusehen als wäre die Zombieapocalypse ausgebrochen?", fragt ein praxisorientierter Leser auf Facebook. "Wie kann man etwas so gutes wie die Currywurst so versauen?", klagt ein Anderer. Schimanski drehe sich im Grab um. Was wir deshalb niemals zugeben werden: Reinbeißen würden wir schon.