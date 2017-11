Bild: imago/JB Autissier

EU stimmt über Zusatzstoffe in Fleischspieß ab - Der Döner ist nicht in Gefahr

30.11.17 | 15:59 Uhr

Die EU streitet derzeit über Phosphat in gefrorenen Dönerspießen, eigentlich sollte der Zusatz europaweit erlaubt werden. Doch der EU-Umweltausschuss hat Bedenken. Jetzt geistert deswegen der "Tod des Döners" durch die Medien. Er naht aber nicht.

Die deutschen Dönerspieße werden sich weiterdrehen - so viel sei schon einmal gesagt. Trotzdem wurde am Donnerstag das drohende Aus des Döners verkündet. "Einmal mit alles, bitte". Bestellt man in Berlin oder anderswo so einen Döner, ist eigentlich gemeint, dass alles ins Fladenbrot soll: schön viel Fleisch, Zwiebeln, Tomaten, Soße. Mit dabei ist aber auch immer der Zusatzstoff Phosphat. Im fertigen Döner mit gegrilltem Fleisch ist das auch kein Problem - rein rechtlich.



In der EU weder ausdrücklich erlaubt noch verboten, ist der Zusatzstoff aber im gefrorenen Dönerspieß. Im Spieß bindet Phosphat Wasser und sorgt dafür, dass das Fleisch nicht auseinanderfällt und gleichmäßig durchgegrillt wird. Laut der Europaabgeordneten Renate Sommer (CDU) sei "schlichtweg vergessen" worden klarzustellen, "dass Phosphate natürlich auch im tiefgefrorenen, noch rohen Drehspieß, der an die Imbissbuden ausgeliefert wird, enthalten sein dürfen."

Dönerspießproduzent: "Es gibt keinen Ersatzstoff für Phosphat"

Eigentlich wollte die EU-Kommission nun dafür sorgen, dass der Zusatz von Phosphat in "senkrechten gefrorenen Fleischbratspießen" europaweit erlaubt wird. Da das bisher nicht klar geregelt ist, entscheidet bisher jedes EU-Mitgliedsland selbst, ob Phosphate erlaubt werden dürfen oder nicht. In Deutschland sind Phosphate in gefrorenen und nicht-gefrorenen Spießen erlaubt. Murat Yigit von der Sudem Dönerproduktion in Wandlitz sieht zur Nutzung von Phosphat in der Dönerproduktion keine Alternative: "Es gibt keinen Ersatzstoff für Phosphat", sagte er dem rbb am Donnerstag.



Gesundheitliche Risiken von Phosphat werden neu überprüft

Trotzdem hat der EU-Umweltausschuss wegen gesundheitlicher Bedenken Einspruch gegen die europaweite Zulassung von Phosphat in Tiefkühlspießen eingelegt. Laut einer wissenschaftlichen Studie könne Phosphat als Zusatzstoff in Lebensmitteln nämlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöhen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertet diesen Zusammenhang bisher aber als nicht möglich. Allerdings plant die EFSA, die gesundheitlichen Risiken von Phosphat als Zusatzstoff in Lebensmitteln bis Ende 2018 neu zu überprüfen. Bedenklich ist dabei nicht das natürliche Phosphat, das in Nüssen, Fleisch und Hülsenfrüchten enthalten ist. Das wird nur zu knapp 60 Prozent ins Blut aufgenommen. Künstlich zugesetzte Phosphate nimmt der Körper aber fast komplett auf.



Weitergrillen erlaubt

Susanne Melior, Europaabgeordnete für die SPD, verteidigt auf ihrer Homepage den Einspruch des Umweltausschusses. Bevor man überstürzt ein Gesetz ändere, wolle man die Ergebnisse der aktuell laufenden Studien abwarten. "Über die Zulassung von Zusatzstoffen, die so schöne Namen tragen wie E338 bis E452, sollten wir erst entscheiden, wenn wir gesicherte Erkenntnisse haben." Wie dann mit anderen Lebensmitteln, die künstliches Phosphat enthalten, umgegangen werden soll, ist unklar. Die Abgeordnete Sommer gibt auf ihrer Facebook-Seite zu bedenken, dass ein Unionsbürger "durch den Verzehr von Döner im Jahr maximal so viel Phosphat zu sich nimmt wie mit 1,5 Liter Cola". Eine Portion Döner enthalte 134 mg Phosphat. Die EFSA stufe eine Aufnahme von bis zu 4.200 mg Phosphat pro Tag als unbedenklich ein.



Das Europaparlament wird Mitte Dezember über den Kommissions-Vorschlag, Phosphat im gefrorenen Dönerspieß europaweit zuzulassen, abstimmen. Sollte eine absolute Mehrheit gegen die Änderung stimmen, würde sich an der bestehenden Gesetzeslage zunächst nichts ändern. Die EU-Kommission könnte dann gegebenenfalls neue Änderungen vorschlagen. Auch wenn die Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmen würde, wird sich erst einmal nichts an der derzeitigen Rechtslage in Europa ändern, weil das Parlament keine direkte Entscheidungsgewalt hat. In diesem Fall müsste der Europarat nachverhandeln und sich mit dem Parlament einigen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 30.11.2017, 15:30 Uhr