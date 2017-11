Für 125.000 Euro Mindestgebot ist ein ganzes Dorf in Brandenburg zu haben. 15 Menschen wohnen hier, ein eigener Dorfbürgermeister kommt dem neuen Besitzer jedoch nicht in die Quere.

In Südbrandenburg wird ein Dorf versteigert: die Siedlung Alwine. Sechs in die Jahre gekommene Doppel- und Mehrfamilienhäuser, bewohnt von etwa 15 Mietern, werden am 9. Dezember in Berlin versteigert, sagte Matthias Knake, Vorstand des Auktionshauses Karhausen am Donnerstag. Das Anfangsgebot liege bei 125.000 Euro. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung von der geplanten Auktion berichtet.



Das etwa 16.000 Quadratmeter große Areal wurde nach den Angaben von zwei Brüdern nach der Wende erworben. Nach dem Tod eines der beiden soll das Grundstück verkauft werden.