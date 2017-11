Knapp 10.000 Menschen müssen am Mittwoch ihre Wohnungen oder Arbeitsplätze verlassen. Wieder wird eine Weltkriegsbombe entschärft, in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs.

Fast 10.000 Menschen in Potsdam müssen am Mittwochmorgen ihre Wohnungen bis 8.00 Uhr verlassen.



Grund ist die geplante Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren US-Fliegerbombe am Hauptbahnhof. Wie die Stadtverwaltung Potsdam mitteilte, war der Blindgänger am Montagvormittag entdeckt worden. Das Areal im Nuthepark werde derzeit auf Munition untersucht.

Der Sperrkreis um den Fundort in der Babelsberger Straße habe eine Größe von etwa 800 Metern, die gesamte südliche Innenstadt sei betroffen, hieß es. Unter anderem der Hauptbahnhof, der Landtag, sowie mehrere Pflegeheime, Schulen und Kitas und das Schwimmbad "blu".