Nur noch Trümmer sind übrig von dem Einfamilienhaus in Spandau, das am Montagabend eingestürzt war. Doch auch zwei Tage danach gibt die Unglücksursache Ermittlern Rätsel auf. Experten des LKA prüfen jetzt zwei neue Spuren.

Zwei Tage nach dem Einsturz eines Einfamilienhauses in Berlin-Spandau stehen Ermittler weiterhin vor einem Rätsel. Nach wie vor ist unklar, warum das zweistöckige Gebäude in sich zusammenbrach. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte, schwebt der verletzte Fünfjährige nach wie vor in Lebensgefahr. Sein sieben Jahre alter Bruder und die Eltern, 40 und 47 Jahre alt, waren mit leichten Verletzungen davongekommen.

Das Wohnhaus im Spandauer Ortsteil Staaken war am Montagabend gegen 20:45 Uhr in sich zusammengefallen. Nachbarn berichten, sie hätten einen ohrenbetäubenden Knall gehört und die Erschütterungen bis in ihre Wohnzimmer gespürt. Das zweistöckige Haus wurde komplett zerstört. Die Mauern sackten völlig in sich zusammen, kein Stein steht mehr auf dem anderen. Trümmerteile fielen auch auf das neben dem Haus geparkte Auto der Familie und beschädigten Nachbarhäuser.

Sendung: Abendschau, 21.11.2017