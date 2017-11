Die Brandserie in Guben (Spree-Neiße) reißt nicht ab. In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Stadt erneut ein Feuer gelegt. Dieses Mal brannte eine Gartenlaube nieder. Verletzt wurde dabei niemand.



Seit Wochen gibt es in Guben immer wieder Fälle von Brandstiftungen. Zunächst waren nur Mülltonnen betroffen; mittlerweile sind es auch Autos und leerstehende Häuser.