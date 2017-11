Am Freitag eröffnet Sandra Scheeres, Berlins Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, den "Jugendaktionsraum Alexanderplatz" (Jara) am Berliner Alexanderplatz. Der neue Jugendtreff soll helfen, die Lage rund um den Kriminalitäts-Hotspot zu befrieden. Beheimatet sein soll "Jara" in einem Container zwischen Fernsehturm und Neptunbrunnen.

Für diese solle es nun "niedrigschwellige, ressourcen- und freizeitorientierten sowie soziokulturelle Mitmachangebote" geben. Dazu Beratungen und die Möglichkeit zum Lernen. Für den Treff stellt die Senatsverwaltung nach Angaben vom Mittwoch bis Ende 2018 rund 140.000 Euro zur Verfügung. Nach ihren Angaben soll mit dem Projekt die Integration der meist männlichen Flüchtlinge gefördert und "ein Abrutschen in die Kriminalität verhindert" werden. Zugleich solle die Situation am Alexanderplatz für alle Nutzergruppen verbessert werden. Jugendsenatorin Sandra Scheeres betonte vorab, das Präventionsprojekt sei "eine wichtige Ergänzung zu den ebenfalls verstärkten polizeilichen Maßnahmen". Die Jugendarbeit werde auch mit Jugendamt und mit der Polizei abgestimmt.

Träger ist der gemeinnützige Verein "Moabiter Ratschlag". Wie es in einer Stellenausschreibung des Vereins heißt [ mobiler-ratschlag.de ], soll "Jara" ein Treffpunkt für die jungen Menschen sein, die sich im Bereich des Fernsehturms aufhalten - Schwerpunkt werde allerdings die Arbeit mit Flüchtlingen. Grund sei, dass seit Sommer 2015 "gehäuft junge männliche Geflüchtete, oft in Kleingruppen nach unterschiedlichen Herkunftsländern und Hintergründen getrennt" auf dem Alex anzutreffen seien.

Am Alexanderplatz kommt es immer wieder zu Schlägereien und anderen Gewalttaten, die Behörden stufen ihn als einen "besonders kriminalitätsbelasteten Ort" ein. Inzwischen wurden die Polizeikontrollen verstärkt, eine eigene Wache vor Ort soll die Kriminalität eindämmen.

Auch Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte Mitte Oktober dem rbb, am Alexanderplatz würden sich immer häufiger große Gruppen junger Männer versammeln. "Wir beobachten, dass sich dort überwiegend jugendliche Gruppen aufhalten. Viele sind Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, die dort über Stunden sitzen und dann oftmals aus Nichtigkeiten in Streit geraten", so Neuendorf gegenüber radioBerlin 88,8. "Dabei werden Messer gezogen oder die Kontrahenten verletzten sich schwer." Dass es sich bei den Gruppen am Alexanderplatz häufig um Flüchtlinge handele, zeigten die Erfahrungswerte basierend auf den Gruppenauseinandersetzungen in letzter Zeit und den Personenüberprüfungen, die vor Ort durchgeführt werden, so Neuendorf.