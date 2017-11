Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden 39 und 37 Jahre alten Frauen sich der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig gemacht haben, weil sie als Stalking-Opfer ihres Ex-Freunds keinen anderen Ausweg gesehen hatten.

Die Frauen hätten sich von dem 44-Jährigen bedroht gefühlt und wollten ihn überzeugen, sie endlich in Ruhe zu lassen, hieß es in der Urteilsbegründung. Im März 2015 lauerten sie ihm gemeinsam mit mehreren maskierten, unbekannt gebliebenen Tätern an einem Sportplatz in Zepernick (Barnim) auf. Sie stießen den 44-Jährigen in einen Transporter, verprügelten ihn und setzten ihn anschließend nackt im Wald aus. Der Mann irrte umher, bis er an einer Landstraße ein Auto anhalten konnte.