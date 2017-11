Haus in Berlin-Staaken doch durch Gasexplosion zerstört

In Berlin-Staaken ist ein Haus durch eine Explosion eingestürzt - mehrere Tage war die Ursache dafür ein großes Rätsel. Jetzt gibt es ein vorläufiges Gutachten der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das deutet auf eine defekte Anlage hin.

Wie ein Kartenhaus war ein Wohnhaus am Montagabend eingestürzt, vier Menschen wurden verletzt - ein kleiner Junge sogar schwer. Das Einfamilienhaus war durch eine Explosion eingestürzt - nur die Ursache dafür war zunächst unklar. Ein vorläufiges Gutachten der Generalstaatsanwaltschaft spricht jetzt davon, dass "die wahrscheinliche Explosionsursache ein Leck an der Heizungsanlage im Hauswirtschaftsraum des Gebäudes" ist, wie die Behörde am Donnerstag auf Twitter mitteilte.

Jetzt würden weitere Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter. Es gehe um die fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, teilte die Justizbehörde am Donnerstagnachmittag mit. "Das bedeutet nur, dass wir keine Hinweise auf einen Vorsatz haben", sagte ein Sprecher. Ein Haus stürze aber auch nicht einfach so ein.