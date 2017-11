Audio: Inforadio | 03.11.2017 | Wolfgang Heidelk

Autonome Fahrzeuge in Brandenburg - Der Busfahrer hat frei - für immer

04.11.17 | 09:33 Uhr

Wo fahren sie? Wie oft? Und wer darf mit? Ein neues Verkehrsprojekt mit E-Bussen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin präsentiert vor allem Fragen. Nur eins steht fest: Ein Busfahrer wird nicht dabei sein.

In Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ist am Freitag ein Testprojekt für autonom fahrende Busse vorgestellt worden. Voraussichtlich im Herbst 2018 sollen in dem Landkreis Elektrobusse für acht bis zwölf Personen ohne Fahrer unterwegs sein, maximal 50 Kilometer pro Stunde schnell. In den nächsten Monaten müssten aber noch zahlreiche Details geklärt werden, sagte die Projektbeteiligte Nicola Krettek von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg am Freitag dem rbb. Noch nicht geklärt ist beispielsweise, wo und wann genau die Busse fahren und wer tatsächlich mitfahren darf.

Krettek zufolge ist angedacht, dass die Busse Menschen zu anderen Bahn- oder Busanschlüssen bringen. "Wir denken, dass das eine Lösung im ländlichen Raum für die sogenannte letzte Meile sein kann, sprich als Zubringer zu dem sonstigen öffentlichen Nahverkehr", sagte sie auf Radioeins.

Passagiere könnten also zum Beispiel Menschen sein, die nicht mehr selbst Auto fahren könnten oder keines hätten, also zum Beispiel Senioren oder umweltbewusste Bürger. Aber gerade bei älteren Passagieren sei die Ausstattung der Busse wichtig: "Wie müssen die Fahrzeuge ausgestattet sein, damit sich auch jeder zutraut, tatsächlich mit so einem Fahrzeug zu fahren?" Wegen möglicher Ängste begleiten auch Verkehrspsychologen das Projekt.

Begleiter kann im Notfall eingreifen

Wie Krettek sagte, würde ein Bus vor der Fahrt auf die Strecke programmiert. "Er fährt im Prinzip auf einer digitalen Schiene." Zumindest in der ersten Zeit des Probebetriebes werde aber auch eine Art "Liftboy" den Betrieb im Fahrzeug überwachen. Dieser kann notfalls eingreifen oder auch den Fahrgästen behilflich sein. Nach Angaben der Technischen Universität Berlin (TU), die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist, sind die Busse voraussichtlich erst auf einer kürzeren Strecke zwischen drei und fünf Kilometer unterwegs. Geeignete Straßen - ausreichend breit und mit gutem Straßenbelag - müssten erst noch ausgesucht werden. Laut Krettek wird auch untersucht, ob die Busse in einem bestimmten Takt fahren, oder ob es sinnvoller ist, sie auf Abruf fahren zu lassen.



"Wir müssen hier einfach mal anfangen"

Es gebe noch zahlreiche ungelöste Fragen, sagte der Geschäftsführer der Osprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft, Ulrich Steffen, am Freitag. "Wir haben auch mitunter Bauchschmerzen an der einen oder anderen Sache, aber ich denke, die positiven Gefühle überwiegen." Und ganz wichtig sei: "Wir müssen hier einfach mal anfangen."



Das Projekt steht unter der Regie der Nahverkehrsgesellschaft Ostprignitz-Ruppin, wo das Projekt am Freitag aus vorgestellt wurde. Unterstützt wird es vom Bundesverkehrsministerium, es fördert das Projekt mit zwei Millionen Euro.

Hennigsdorf und Gransee werden auch getestet

Auch der Landkreis Oberhavel will im kommenden Jahr autonom fahrende Busse testen. Nach rbb-Informationen werden in Hennigsdorf und Gransee Busse ohne Fahrer rollen. Bei diesen Tests solle der Fahrer noch anwesend sein, aber nur für den Notfall. Ein Praxistest mit fahrerlosen Kleinbussen soll Anfang 2018 ebenfalls in Berlin starten. Auf dem Klinikgelände der Charité in Mitte sowie auf dem Areal des Virchow-Klinikums in Wedding testen BVG und Charité.