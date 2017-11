Grüne fordern besseren Schutz von Radfahrern in Berlin

Einen Fahrradunfall in Berlin-Kreuzberg hat die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kapek zum Anlass genommen, mehr Schutz von Fahrradfahrern zu fordern. "Statt beim Thema Sicherheit über Videoüberwachung und Gesichtserkennung zu reden, müssen wir uns noch stärker um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr kümmern", teilte Kapek am Mittwoch mit. Bei dem Unfall war eine 76 Jahre alte Radfahrerin ist Berlin-Kreuzberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Die Frau erlitt mehrere Knochenbrüche. "Insbesondere Kinder und ältere Personen müssen endlich besser geschützt werden", forderte Kapek.

Laut Polizeistatistik gab es im Jahr 2016 7.495 Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung. 19 Menschen wurden dabei getötet - neun mehr als im Jahr zuvor. In diesem Jahr starben laut ADFC bisher sieben Radfahrer bei Unfällen in Berlin. Die Senatsverkehrsverwaltung hat angekündigt, Radwege künftig einzufärben oder durch Barrieren von den Autofahrspuren abzutrennen.

Kapek betonte, Rot-Rot-Grün habe bereits erste Maßnahmen in Angriff genommen, wie den Umbau von besonders unfallträchtigen Kreuzungen: am Tempelhofer Damm zur A100 oder in Steglitz die Kreuzung Wolfensteindamm/Birkbuschstraße. Für die Förderung und Verbesserung des Radverkehrs und der Radwegeinfrastruktur seien im Entwurf zum kommenden Doppelhaushalt jährlich über 18 Millionen Euro zusätzlich vorgesehen.