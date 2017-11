Letzte Baulücke am Leipziger Platz wird geschlossen

Das historische Achteck am Leipziger Platz ist bald wieder komplett bebaut. In der letzten Baulücke sind am Donnerstag die Spaten angesetzt worden. Bis 2019 soll ein Büro- und Geschäftsgebäude entstehen. Wohnungen sind jedoch nicht dabei.