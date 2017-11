Ausrangiertes Feuerwehrauto in Lehnin sorgt für Empörung

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 2 am 5. September, bei dem zwei Feuerwehrleute getötet wurden, wartet die Freiwillige Feuerwehr Lehnin offenbar weiterhin auf ein neues Einsatzfahrzeug. Das berichtet die Onlineausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung am Freitag. Das vorige Feuerwehrauto war bei dem Unfall zerstört worden. Ein Lkw war in eine abgesperrte Unfallstelle gerast, streifte ein Polizeiauto und prallte dann gegen das Feuerwehrfahrzeug. Dieses kippte um und begrub zwei Feuerwehrleute unter sich. Die Männer konnten nur noch tot geborgen werden.



Dem Zeitungsbericht zufolge warten die Feuerwehrleute knapp drei Monate nach dem Unfall noch immer auf ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug. Die Versicherung des Unfallfahrers rühre sich nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde Kloster Lehnin nicht, heißt es weiter. Daher stellte das Land der Feuerwehr dem Bericht zufolge vorerst ein 17 Jahre altes ausrangiertes Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehrschule zur Verfügung. Das Fahrzeug verfüge nicht einmal über Anschnallgurte, berichtet die MAZ.