Prozessbeginn in Berlin

In Berlin steht seit Dienstag ein Asylbewerber vor Gericht, der seinen Bruder mit einem Messerstich schwer verletzt haben soll.

Die Tat ereignete sich Anfang 2017 in einer Flüchtlingsunterkunft in Heinersdorf. Der 20-jährige Beschuldigte soll mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder in Streit geraten sein. Der Grund für die Auseinandersetzung ist unbekannt. Das damals schwer verletzte Opfer wollte sich vor Gericht nicht zur Tat äußern. Er fragte die Richter, wann er seinen Bruder im Gefängnis besuchen dürfe.

Der Angeklagte habe seinen Bruder mit dem Messer am Hals verletzt und weiter auf ihn einstechen wollen. Er sei aber von Heimbewohnern überwältigt und der Polizei übergeben wollen.

Ein Urteil soll Mitte Dezember fallen.