Nach einem brutalen Angriff auf eine 48-jährige Frau in einem Café in Berlin-Neukölln vor neun Monaten hat der mutmaßliche Vergewaltiger vor dem Landgericht geschwiegen. Der 34-Jährige soll die Mitarbeiterin am 9. Februar mit Glasflaschen geschlagen, in einen Lagerraum gezerrt und vergewaltigt haben. Das Opfer wurde erheblich verletzt. Sie könne bis heute nicht arbeiten, sagte die Frau zu Prozessbeginn am Freitag.