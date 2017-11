Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Halensee ist eine 76-Jährige ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Dienstagabend in der Küche der Frau aus, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Drei weitere Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in der Markgraf-Albrecht-Straße brachten sich nach Informationen der Feuerwehr selbst in Sicherheit. Die Wohnung in der vierten Etage des sechsgeschossigen Hauses wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Eine Ausbreitung der Flammen auf das ausgebaute Dachgeschoss konnte die Feuerwehr verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar, ein Brandkommissariat ermittelt.

Erst am Dienstagmorgen war eine 98-Jährige in Berlin-Zehlendorf während eines Brandes ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden die leblose Frau bei Löscharbeiten in der Souterrainwohnung eines zweigeschossigen Hauses in der Täubchenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein technischer Defekt an einem Kühlschrank zu dem Brand geführt haben.